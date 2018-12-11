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Культура и отдых

Резиденция Деда Мороза будет открыта в Зачатской башне Нижегородского кремля с 21 декабря

12 декабря 2018 14:03  [80] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Резиденция Деда Мороза будет открыта в Зачатской башне Нижегородского кремля с 21 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 декабря 2018 года.

На новогодние каникулы Зачатская башня уже пятый год подряд становится нижегородской резиденцией главного волшебника страны. В этом году здесь будет проходить новогодний квест "Код – Новый год".

"Прежде чем попасть к Деду Морозу, посетителям предстоит с помощью цифровых технологий найти секретный код и уже с ним отправится к волшебнику. По пути взрослые и дети познакомятся с настоящими воинами из войска Деда Мороза, вместе сразятся с темными силами, увидят волшебный "парящий лес" и сделают селфи с Дедом Морозом на фоне гигантского стула с подарками", - говорится в пресс-релизе.

Попасть в резиденцию можно будет с 21 декабря по 6 января. Предварительно необходимо записаться по телефону 8 (831) 439-06-96.

Напомним, что до конца января в центре Нижнего Новгорода будет курсировать "новогодний трамвай".

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