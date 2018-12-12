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Экономика

"Около 365 млрд рублей перечислено во все уровни бюджетов из Нижнего Новгорода", - Дмитрий Барыкин

12 декабря 2018 17:01  [81] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Около 365 млрд рублей перечислено во все уровни бюджетов из Нижнего Новгорода", - сказал председатель Гордумы Дмитрий Барыкин после заседания 12 декабря 2018 года, комментируя вопрос журналиста о том, каков был бы городской бюджет, если бы все доходы, в первую очередь налоговые поступления, оставались в бюджете города, а не были перечислены в вышестоящие бюджеты.

"Я тоже был бы рад, что бы всю доходную часть города мы вообще бы никуда не перечисляли. По данным на 2017 год около 365 млрд рублей перечислено во все уровни бюджетов из Нижнего Новгорода. У нас есть армия, полиция, общественный порядок, дороги, инфраструктура – это все нужно строить федерации", - пояснил он.

"Таким образом устроен бюджетный кодекс в РФ. Это компетенция Госдумы – принимать такие законы. Я не хотел бы это комментировать. Если взять хотя бы ситуацию с транспортом. Деньги, которые мы потратили на бесплатные перевозки, связанные с чемпионатом, региональный бюджет нам компенсирует, и все эти компенсации мы получаем. И сегодня мы можем говорить о закупке 100 новых автобусов. Это зависит от тесной работы города и региона. Идет положительная динамика в этом вопросе", - добавил он.

Отметим, что доходы города в размере 365 млрд рублей в 11 раз больше фактически оставшихся в бюджете. По итогам 2018 года доходы составляют 33 млрд 408,7 млн рублей, расходы - 34 млрд 601,2 млн рублей, дефицит - 1 млрд 192,5 млн рублей. Причем, оставшиеся в городе собственные доходы, в том числе от налогов и сборов, составляют только половину бюджета, остальные средства – это субсидии вышестоящих бюджетов.

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