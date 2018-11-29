"Группа ГАЗ" поставила 50 новых автобусов ЛиАЗ в Нижний Новгород Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Группа ГАЗ" поставила 50 новых автобусов ЛиАЗ-5292 в Нижний Новгород. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на церемонии передачи транспорта городу 30 ноября 2018 года.

Речь идет о контракте с АО "Сбербанк Лизинг" на закупку 100 автобусов на сумму 1,5 млрд рублей, который был заключен в ноябре.

Условия контракта

По условиям договоров, первые 50 низкопольных автобусов на газомоторном топливе (компримированный природный газ - метан) большого класса отправят в НПАТ № 2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ № 1 (ул. Кима, 335).

Гарантийный срок эксплуатации автобусов составляет не менее 18 месяцев или 150 тысяч км.

В НПАТ № 2 автобусы должны поставить в срок до 30 ноября 2018 года, в НПАТ № 1 - в срок до 15 января 2019 года.

"Это важный день в развитии общественного транспорта. Качество его работы влияет на качество жизни людей. Техника должна быть эффективной, работать по расписанию. Новые автобусы – это новый этап в жизни нашего предприятия. Планы по развитию газозаправочной инфраструктуры мы намечаем в ближайшее время. В рамках данного проекта происходит синергия мер господдержки. Мы получаем федеральную поддержку в размере 196 млн рублей на приобретение этой партии, в другой стороны в бюджете области на 2020-2021 г.г. запланировано около 450 млн рублей на оплату лизинговых платежей по этой партии. Техника "Группы ГАЗ" всегда отличалась качеством, это современная техника", - рассказал губернатор области Глеб Никитин на церемонии передачи ключей от автобусов водителям.

Технические характеристики

Автобусы низкопольные. Длина каждого – 12 метров, вместимость – 108 человек. Автобусы оснащены газовым двигателем ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта "Евро-5", автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля.

Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, системами "клининг" (наклон кузова) для удобного входы/выхода пассажиров и ГЛОНАСС.

"В настоящее время повышение экологичности пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений развития автобусных парков страны. Мы рады способствовать этому, производя технику, оказывающую минимальное воздействие на окружающую среду", - заметил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

"Водители на каждый автобус у нас есть. Ранее была проведена работа по обсуждению маршрутной сети, сейчас мы начнем возвращать старые маршруты, о которых просили нижегородцы. Единственное, что нам мешало – отсутствие необходимой техники", - добавил глава города Владимир Панов.

Кадровая ситуация

Напомним, летом МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) открыло набор водителей и кондукторов, повысив им зарплату. Владимир Панов сказал, что благодаря этому дополнительно было трудоустроено 150 водителей. На данный момент на двух предприятиях (НПАТ и НЭТ) всего работают 4,6 тысячи человек.

Что касается маршрутов, на которые выйдут водители на новых автобусах, глава города ответил, что об этом станет известно позже. Часть ранее отмененных маршрутов планируется вернуть с учетом пожеланий нижегородцев. Пока водители поделились впечатлениями.

"Салон водителя стал удобнее, кнопки по-другому расположены; но маленький монитор, побольше бы. Пассажирский салон изменился, стало больше мест для сидения", - поделился мнением водитель по имени Константин.

"Я до этого работал на гармошке, она конечно лучше, она легче и мягче в управлении. Может просто привычка. Газовое топливо дешевле - 14 рублей за 1 куб. Для предприятия экономия. Заправок в целом хватает. У нас их городе две: на ул. Ларина и на Московском шоссе", - рассказал водитель Владимир.

"Я давно работаю на муниципальном предприятии. К частникам не иду, потому что это гонки постоянные, у них план. Многое зависит от, того кто хозяин, а я что сделал, то сделал, все равно зарплату получу. В новых ЛиАЗах меня все устраивает, только монитор с камер видеонаблюдения конечно маленький, плохо видно на тех автобусах был больше", - добавил водитель Дмитрий.

Напомним, в июне 2018 года в департаменте транспорта сообщали о планах по закупке 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также автобусов марки "Вектор", позднее дептранс скорректировал цифру до 330 автобусов.

Ранее агентство сообщало о том, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" не может приобрести запчасти для автобусов на газомоторном топливе из-за отсутствия средств ввиду того, что гарантийные сроки ремонта "газовых" "ЛиАЗов" были завершены. Напомним, 144 автобуса на газомоторном топливе были закуплены для НПАТ в 2015 году. Стоимость контракта составила около 2 млрд рублей.