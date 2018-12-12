Три АНО будут созданы в Нижнем Новгороде по поддержке ТОС, соцпроектов, развитию исторических территорий и набережных

Три автономных некоммерческих организации (АНО) будут созданы в Нижнем Новгороде по поддержке ТОС, соцпроектов, развитию исторических территорий и набережных. С презентациями проектов на заседании Гордумы 12 декабря 2018 года выступил директор департамента соцпроектов и коммуникаций администрации Руслан Бадретдинов. Все инициативы депутатами были поддержаны.
Во всех трех случаях учредителем АНО выступает администрация Нижнего Новгорода. Учитывая, что АНО может быть создана на основе добровольных имущественных взносов, в качестве учредительного взноса предполагается передача муниципального помещения, в котором будет располагаться организация.
АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" (для поддержки работы ТОС и людей пожилого возраста)
АНО будет помогать в:
Направления работы:
На работу АНО в 2019 году из городского бюджета выделено 20 млн рублей.
АНО "Центр поддержки соцпроектов Нижнего Новгорода"
Цели работы:
- проведение экспертной оценки потребностей, ресурсного потенциала и определение точек роста города (составление социально- экономической карты города);
- исследования общественного мнения о проектах развития городской среды, выявление потребностей территориальных сообществ;
- методическая и финансовая помощь в реализации социальных проектов на территории города;
- профессиональная переподготовка и формирование дополнительных компетенций лидеров городских сообществ;
- организация проектных семинаров и общественных дискуссий по общественным проектам и предложениям с участием инициативных горожан, представителей НКО, городских сообществ, бизнеса и власти;
- привлечение дополнительных грантовых и спонсорских средств для реализации социальных проектов.
В целях оказания методической и финансовой поддержки социальных проектов, специалистами АНО будут даваться консультации, а также проводиться экспертная оценка для принятия решения о поддержке проекта и его потенциальных исполнителях.
"Многие проекты остаются нереализованными из-за отсутствия ресурса, чтобы их отсматривать и запускать – мы хотим создать этот центр. Это точка входа для всех проектов", - пояснил Руслан Бадретдинов.
АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"
Отметим, что ранее планировалось назвать организацию "Институт урбанистики", но потом она была переименована в "Институт городской среды".
Цели работы:
- проведение аналитической работы по исследованию сложившейся градостроительной структуры города
- подготовка аналитических предложений по формированию городской среды
- подготовка концептуальных предложений (мастер-планов) по развитию застроенных городских территорий, в том числе исторических территорий, промышленных территорий, выделение приоритетных инвестиционно-привлекательных территорий
- подготовка концептуальных предложений по реновации депрессивных территорий города, в том числе исторических территорий, промышленных территорий, жилых территорий.
- разработка концептуальных предложений по развитию, реновации и благоустройству территорий малых рек
- подготовка концептуальных предложений по развитию системы набережных рек Ока и Волга (проект самая протяженная набережная России)
- подготовка концептуальных предложений по реновации парковых территорий города (приоритетные территории - Парк Приокский, Парк Победы и иные)
- подготовка комплексных концептуальных предложений по формированию комфортной городской среды города, в том числе дизайн коды города, брендирование территории.
В рамках разработки концепций проведение общественных обсуждений развития территорий города, привлечение градозащитников и активных жителей города к сотрудничеству.
Добавим, что адреса размещения АНО пока не определены, об этом станет известно позже.
Напомним, минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" 3 апреля 2018 года, учредители организации администрация города и правительство региона.
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