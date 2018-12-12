Фальсифицированный творог выявлен в магазинах Нижнего Новгорода Общество

Активисты ОНФ в рейде Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели очередной рейд по магазинам Нижнего Новгорода, в ходе которого выявили в продаже фальсифицированный творог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рейды проводятся по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который обязал ответственные органы усилить работу по борьбе с молочным фальсификатом.

Сейчас к этой работе подключились нижегородские активисты ОНФ.

Из пяти образцов творога, закупленных в магазинах города, лишь два оказались качественными. Фальсифицированный творог произвели предприятия, расположенные на территории Нижегородской, Саратовской областях и Республике Чувашия.

Кроме творога, активисты ОНФ закупили сыр и сдали его на проверку в лабораторию Результаты станут известны через неделю.

Ранее стало известно, что более 50% продаваемой в Нижегородской области фальсифицированной продукции, которую удалось выявить, произведено за пределами региона. Однако регулярно выявляются и нижегородские производители фальсификата, у которых название на упаковке не соответствует содержимому. Например, вместо сливочного используется пальмовое масло. Кроме того, обнаружились и предприятия, адреса которых значатся на упаковках, но при этом на территории области их нет.