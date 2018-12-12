"Необходимо решить ряд вопросов для оптимизации работы предприятий при выполнении обязательств по гособоронзаказу", - Евгений Лебедев Бизнес

Фото: ЗС НО

"Необходимо решить ряд вопросов для оптимизации работы предприятий при выполнении обязательств по гособоронзаказу", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, выступая на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при ФС РФ по вопросам экономической и промышленной политики, которое состоялось 13 декабря в Москве.

Спикер регионального парламента выступил с докладом на тему "О состоянии и проблемах действующего законодательства в сфере выполнения государственного оборонного заказа".

Он напомнил, с 1 сентября 2015 года после корректировки федерального законодательства был кардинально изменен порядок финансирования гособоронзаказа (ГОЗ), что существенно усложнило работу как непосредственно головных изготовителей, так и предприятий-соисполнителей. "Понимая проблемы реализации на практике некоторых норм федерального закона, руководители оборонных предприятий, в том числе и Нижегородской области, неоднократно выступали с инициативой его корректировки", - отметил Евгений Лебедев.

По его словам, мнение оборонных предприятий было услышано на федеральном уровне, в закон несколько раз вносились изменения. Однако, как отметил спикер ЗС НО, по большей части изменения улучшили положение лишь головных исполнителей, тогда как исполнителей последующих уровней кооперации это не коснулось.

Например, предприятиям-соисполнителям право возмещения затрат из авансовых платежей на формирование запаса материалов, необходимых для исполнения госконтрактов, предоставляется при условии длительного технологического цикла производства (более шести месяцев). Во всех остальных случаях расходы на эти цели возмещаются только после исполнения контракта. Как следствие, предприятия-соисполнители для пополнения оборотных средств вынуждены брать кредиты в банках. В результате они оплачивают проценты по ним за собственный счет. Таким образом, права головного исполнителя значительно шире, законодатель позволяет работать в более комфортных условиях. Однако его годовой объем производства зачастую меньше, чем у соисполнителей.

"В этой связи необходимо и экономически обоснованно уравнять права головных и соисполнителей по возмещению затрат на формирование запаса из авансовых платежей до исполнения контракта", - заявил Евгений Лебедев.

По итогам выступления был предложен ряд рекомендаций Государственной Думе ФС РФ и Правительству РФ, которые направлены на оптимизацию законодательства по госборонзаказу для улучшения качества его исполнения.

Так, Государственной Думе было предложено установить норму, предусматривающую, что головной исполнитель при выполнении контракта вправе использовать продукцию, сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, приобретенные по другим контрактам, при условии соответствия их качества и сроков сохранности.

Правительству РФ, в частности, было предложено провести цикл совместных совещаний с заинтересованными органами государственной власти по обсуждению проблем функционирования системы военных представительств Минобороны России для обеспечения ее гибкости и нацеленности на достижение конечных показателей каждого госконтракта.

Также на основании результатов обсуждения была озвучена необходимость подготовить предложения по внесению изменений в Положение о военных представительствах. В том числе в части административной ответственности за нарушение порядка и сроков контроля качества поставляемой продукции, оформления результатов, осуществление ненадлежащего контроля ее качества.