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Спорт

Минспорта РФ поддержит крупные спортивные проекты Нижегородской области

13 декабря 2018 17:27  [67] Спорт
Павел Колобков и Глеб Никитин

Павел Колобков и Глеб Никитин

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Министерство спорта РФ поддержит крупные спортивные проекты Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию 13 декабря озвучил глава области Глеб Никитин по итогам рабочей встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым в Москве.

На встрече обсуждались проекты, которые реализуются или готовятся к реализации в регионе.

"Прежде всего, мы обсуждали создание современных спортивных сооружений в Нижегородской области. При разработке Стратегии развития региона были выделены направления по видам спорта, где присутствует недостаток инфраструктуры, но есть условия для развития. Это, в частности, строительство комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде и развитие инфраструктуры для занятия гребными видами спорта на Гребном канале", - сказал по итогам встречи Глеб Никитин.

Трамплин "К-60" (самый маленький из комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде) планируется построить к концу 2019 года. Объект станут возводить полностью за бюджетные деньги.

Глеб Никитин также сказал, что на встрече с министром рассматривался вопрос создания центра по адаптивным видам спорта для подготовки паралимпийцев и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

"Договорились о том, что министерство спорта РФ окажет поддержку, и мы будем вместе формировать документацию для принятия решений на федеральном уровне", - пояснил губернатор.

Помимо этого стороны обсудили строительство Ледового дворца и регионального хоккейного центра в Нижнем Новгороде.

"У нас есть понимание, как двигаться в этом направлении, и министерство спорта РФ также будет оказывать поддержку", - добавил Глеб Никитин.

В конце октября 2018 года сообщалось, что предварительная документация для строительства Ледового Дворца в Нижнем Новгороде отправлена на согласование в Миниспорта РФ. Этот документ уже согласован с КХЛ и Федерацией хоккея РФ. Теперь необходимо, чтобы министерство спорта РФ проверило документацию на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Инвестиции в Ледовый Дворец составят 6 млрд рублей. Здание расположится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанская и Самаркандская.

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