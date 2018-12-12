Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко не подтвердила информацию об обысках дома и в офисе Политика

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко не подтвердила информацию об обысках дома и в офисе. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород" 13 декабря 2018 года со ссылкой один из телеграмм-каналов.

Елизавета Солонченко в разговоре с "Комсомольской правдой" пояснила, что никаких обысков нет, добавив, что, если такое произойдёт, то она сразу напишет в соцсетях.

Напомним, 12 декабря 2017 года Елизавета Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост. 20 декабря Елизавета Солонченко была назначена исполняющим полномочия председателя Думы Нижнего Новгорода, после чего была избрана одним из четырех замов председателя Думы Дмитрия Барыкина.