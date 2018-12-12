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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" подпишет контракт на серийный выпуск замков убранного положения створок для лайнера МС-21

13 декабря 2018 18:05  [190] Бизнес

Фото: С сайта ОАК

Нижегородское ОАО "Гидромаш" подпишет контракт на серийный выпуск замков убранного положения створок для новейшего ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера лайнера МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Техническое задание на производство данных агрегатов "Гидромаш" получил в 2017 году от ПАО "Корпорация "Иркут". Потом за полгода завод изготовил опытную партию.

Далее предприятие защитило ресурс 2500 взлетов–посадок для замков убранного положения створок и в ноябре 2018 года получило заключение к первому вылету.

В настоящее время контракт на серийные поставки агрегатов находится в стадии подписания.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с договором, подписанным между ПАО "Корпорация "Иркут" и "Гидромашем", нижегородское предприятие является единственным официальным поставщиком шасси для МС-21-300.

В конце ноября сообщалось, что "Гидромаш" отправил заказчику пятый серийный комплект агрегатов шасси для МС-21-300. Агрегаты, выпущенные на "Гидромаше", уже работают на двух опытных самолетах МС-21-300. Второй из них совершил свой первый полет в мае текущего года на аэродроме ЛИИ им. М.Громова (г. Жуковский, Московская область).

МС-21 - семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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