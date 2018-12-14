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Бизнес

Шампанское в России в 2019 году может подорожать почти на четверть

14 декабря 2018 12:23  [45] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шампанское в России в 2019 году может подорожать почти на четверть.

Как сообщили "Известиям" в Ассоциации производителей игристых вин, в следующем году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского объемом 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, тогда как сейчас минимальная стоимость составляет 164 рубля и она не менялась с 2016 года.

Ассоциация производителей игристых вин уже направила расчеты по увеличению стоимости в Минфин, сообщают "Известия".

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