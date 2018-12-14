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Шампанское в России в 2019 году может подорожать почти на четверть.
Как сообщили "Известиям" в Ассоциации производителей игристых вин, в следующем году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского объемом 0,75 л может увеличиться до 202 рублей, тогда как сейчас минимальная стоимость составляет 164 рубля и она не менялась с 2016 года.
Ассоциация производителей игристых вин уже направила расчеты по увеличению стоимости в Минфин, сообщают "Известия".
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