Правительство области рассчитывает на восстановление мукомольного комплекса купцов Башкировых к 800-летию Нижнего Новгорода Бизнес

Правительство области рассчитывает на восстановление ОКН "Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал в ходе выездного заседания 14 декабря 2018 года.

Комплекс включает в себя корпус мельницы, корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара. Комплекс начал формироваться в 1870-е годы. Кроме того, на территории располагается элеватор (зернохранилище), построенный в советские годы.

По словам и.о. руководителя управления госохраны ОКН Нижегородской области Игоря Петрова, на данный момент, общежитие для рабочих находится в удовлетворительном состоянии, корпус мельницы – в неудовлетворительном, элеватор – требует противоаварийных работ. Собственником основных объектов является ОАО "Нижегородский комбинат хлебопродуктов-Девелопмент". Директор организации Ирина Страхова рассказала, что ранее был разработан проект консервации здания мельницы, которую нужно завершить до 1 апреля 2019 года, но это только первый этап.

"Планируется привлекать инвесторов, не только российских, но и зарубежных. Соглашений подписанных нет, потому что территория рассматривается не как один объект, а как комплекс", - ответила Ирина Страхова. Сергей Баринов заметил, что сейчас важнее сосредоточиться на реставрации комплекса мельницы, нежели ждать готовой концепции по всей ул. Черниговской, ввиду того, что дальнейшее бездействие грозит разрушению. Ранее госохранкультуры уже выдавало предписание собственнику.

Архитектор Алексей Пушкарёв (сотрудник архитектурной мастерской, которая разрабатывает по заказу собственника концепцию развития территории), представил комиссии эскизный проект развития территории.

"Мы планируем реставрировать ОКН, в том числе - реконструировать железобетонные элеваторы под размещение офисных, административных, жилых помещений. Обследование показало, что здание жизнеспособно. Общая площадь зданий – около 45 тысяч кв м, планируемый объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Сама по себе территория депрессивная, и мы планируем вернуть её в городскую "ткань", - отметил Алексей Пушкарёв.

Уже подготовлены планировочные решения К примеру, в здание мельницы планируется перестроить под элитное жилье. Высота потолков в некоторых помещениях достигает 4,5 метров, площадь до 250 кв.метров. Элеватор требует больших вложений: бывшее зернохранилище хотят переоборудовать под офисные помещения. В здании общежития для рабочих планируется разместить медицинский центр.

Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Инвесторы высказывают заинтересованность объектами комплекса.

Сейчас собственники делают проект охранных зон ОКН, они рассчитывают, что к концу этого года он будет готов. После этого можно будет приступить к внесению изменений в проект планировки и межевания (ППМ) от 2013 года. После этого необходимо размежевать территории, выделить ОКН, заключить договор и приступать к проекту приспособления ОКН. Алексей Пушкарев заметил, что нельзя параллельно проводить эти процессы.

Игорь Петров рассказал, что на сегодняшний момент в разработке находится проект зон охраны объекта культурного наследия. "Проект разрабатывается ООО "НИП "Этнос" по заказу собственника ОАО "НКХП-Девелопмент" и мы ждем его от собственника в I квартале 2019 года. Проект территории ОКН планируется к утверждению в 2019 году", - отметил Игорь Петров.

Управление организует взаимодействие с собственником ОКН с целью приведения памятников в надлежащее состояние к 800-летию Нижнего Новгорода.



Сергей Баринов, в свою очередь, подчеркнул, что представленный эскизный проект будет рассмотрен на предмет того, "будет ли он встраиваться в концепцию редевелопмента "Старого Нижнего".

"Мы рассчитываем, что инвестор восстановит комплекс мукомольной мельницы к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Определенная активность собственника есть, но она недостаточная. Со своей стороны мы готовы содействовать инвестору в ускорении прохождения необходимых бюрократических процедур", - добавил Сергей Баринов.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил максимально сохранить исторический облик "старого Нижнего".

Напомним, в сентябре управление госохранкультуры региона инициировало проверки на предмет возможного изъятия ОКН у собственников, в том числе по комплексу мукомольной мельницы.

В августе совет по земельным отношениям области отказал ОАО "Нижегородский комбинат хлебопродуктов" в строительстве гостиничного комплекса в комплексе мукомольной мельницы из-за того, что по факту объект не осваивался.