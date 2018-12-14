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Бизнес

Виктор Клочай обсудил с Денисом Мантуровым экспорт нижегородских "Русполимета" и "Дробмаша"

14 декабря 2018 18:56  [86] Бизнес

Руководитель нижегородских "Русполимета" и "Дробмаша" Виктор Клочай обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым экспортный потенциал заводов. Об этом сообщает пресс-служба «Русполимета».

Денис Мантуров посетил Нижний Новгород что бы принять участие в заседании координационного совета по развитию промышленности в рамках которого нижегородские предприятия представили выставку образцов промышленной продукции.

Как сообщил Виктор Клочай Денису Мантурову, в 2018 году экспорт "Русполимета" вырос в 2 раза по сравнению с 2017 годом - до 2 млрд рублей. В 2019 году также планируется увеличение экспортных поставок еще на 1 млрд рублей.

"Рост экспорта обусловлен внедрением новых продуктов и технологий. Мы сегодня поставляем на экспорт кольца и поковки из жаропрочных нержавеющих сталей и сплавов, производство которых стало возможно благодаря выполненной инвестпрограмме. Основной рост - на европейском рынке. В следующем году планируем прирасти за счет поставок иностранным клиентам изделий с более глубокой мехобработкой. Для этого в начале года устанавливаем шесть механообрабатывающих центров", - сказал Виктор Клочай.

Он добавил, что к 2024 году "Русполимет" намерен увеличить экспорт до 6 млрд рублей. Ставка будет сделана также на проект порошковой металлургии (производство металлических порошков и гранул, а также изделий из них). В настоящее время создание производства находится в стадии строительства, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2019 года.

Положительные результаты показывает и "Дробмаш". Доля иностранных клиентов в продажах завода достигла 30%.

"Экспортный потенциал "Дробмаша" – это новые машины, которые разработаны при поддержке Фонда развития промышленности (с 2016 года предприятие разрабатывает линейку мобильной дробильно-сортировочной техники в рамках госпрограммы импортозамещения). Разработаны более 20 комплексов. Мы уже начали продажи агрегатов, в том числе два ушли на экспорт", - рассказал Виктор Клочай Денису Мантурову.

Он добавил, что в настоящее время прорабатывается возможность поставок оборудования завода в Сирию и на Кубу.

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