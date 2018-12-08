"Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - Денис Мантуров Бизнес

Денис Мантуров Фото: С сайта минпромторга РФ

"Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который 10 декабря находится с рабочим визитов в Нижнем Новгороде.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит координационный совет по развитию промышленности, в котором впервые принимают участие все торговые представители РФ за рубежом. В нем также принимают участие делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

Для участия в совете Нижний Новгород посетил Денис Мантуров, который также побывал на территории ряда промышленных предприятий, расположенных в городе.

Позже состоялось заседание координационного совета по развитию промышленности в рамках которого нижегородские предприятия представили выставку образцов промышленной продукции. Министр высоко оценил промышленный потенциал региона.

"Видно, что в регионе применяются комплексные меры развития. Задача, которую ставит перед нами президент РФ Владимир Путин по увеличению в два раза объема несырьевого и неэнергетического экспорта, уверен, выполнима для Нижегородской области. И образцы, представленные на сегодняшней выставке, это еще раз доказывают", - сказал Денис Мантуров.

Глава региона сообщил министру, что большое количество проектов в Нижегородской области реализованы при поддержке минпромторга РФ.

"Огромное спасибо хочу сказать за поддержку. Я должен отметить, что большое количество проектов в Нижегородской области уже реализованы при поддержке минпромторга РФ. И предприятия, которые мы посетили сегодня, яркий тому пример. Этих направлений будем придерживаться и впредь, а также проводить активную работу, внедряя новые механизмы, разработанные в федеральном министерстве", - сообщил Глеб Никитин.

По его словам, ключевые показатели по поддержке экспорта и увеличению производительности уже откорректированы с учетом национальных проектов.

"Экспортная доля в Нижегородской области выше, чем в целом по стране. И регион действительно имеет мощную базу высокотехнологичных производств", - добавил глава региона.