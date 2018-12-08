"Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - Денис Мантуров

Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16398] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11531] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11151] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7241] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6486] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6172] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6098] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5443] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4661] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4541] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Бизнес
10 декабря 2018 19:59  [184] Нижегородская область одной из первых подала заявку на внедрение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"
10 декабря 2018 19:17  [159] Группа ГАЗ в рамках спецконтракта организует выпуск новых LCV, грузовиков и легкого дизельного двигателя
10 декабря 2018 18:24  [172] Глеб Никитин уверен, что зарубежные партнеры заинтересуются нижегородским промышленными разработками
10 декабря 2018 17:40  [233] Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили диверсификацию производств нижегородской "оборонки"
10 декабря 2018 17:24  [135] Завод "Труд" в Ваче Нижегородской области отключат от энергоснабжения из-за долгов
10 декабря 2018 16:45  [66] "Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - Денис Мантуров
10 декабря 2018 16:44  [309] Застройщики, банки и риелторы расскажут на стадионе "Нижний Новгород" о вариантах купли-продажи недвижимости 15 декабря
10 декабря 2018 16:04  [252] Нижегородские власти рассчитывают к 2024 году увеличить участников проекта "Эффективная губерния" в 11 раз
10 декабря 2018 15:42  [156] "Поддержкой для региональных банков станет кредитный рейтинг ВВ- для гарантий по госконтрактам", - Михаил Гапонов
10 декабря 2018 14:57  [229] "Еще одно преимущество для развития туризма получит область с судами на подводных крыльях", - Александр Тимофеев
Бизнес

"Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - Денис Мантуров

10 декабря 2018 16:45  [66] Бизнес
Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: С сайта минпромторга РФ

"Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который 10 декабря находится с рабочим визитов в Нижнем Новгороде.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит координационный совет по развитию промышленности, в котором впервые принимают участие все торговые представители РФ за рубежом. В нем также принимают участие делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

Для участия в совете Нижний Новгород посетил Денис Мантуров, который также побывал на территории ряда промышленных предприятий, расположенных в городе.

Позже состоялось заседание координационного совета по развитию промышленности в рамках которого нижегородские предприятия представили выставку образцов промышленной продукции. Министр высоко оценил промышленный потенциал региона.

"Видно, что в регионе применяются комплексные меры развития. Задача, которую ставит перед нами президент РФ Владимир Путин по увеличению в два раза объема несырьевого и неэнергетического экспорта, уверен, выполнима для Нижегородской области. И образцы, представленные на сегодняшней выставке, это еще раз доказывают", - сказал Денис Мантуров.

Глава региона сообщил министру, что большое количество проектов в Нижегородской области реализованы при поддержке минпромторга РФ.

"Огромное спасибо хочу сказать за поддержку. Я должен отметить, что большое количество проектов в Нижегородской области уже реализованы при поддержке минпромторга РФ. И предприятия, которые мы посетили сегодня, яркий тому пример. Этих направлений будем придерживаться и впредь, а также проводить активную работу, внедряя новые механизмы, разработанные в федеральном министерстве", - сообщил Глеб Никитин.

По его словам, ключевые показатели по поддержке экспорта и увеличению производительности уже откорректированы с учетом национальных проектов.

"Экспортная доля в Нижегородской области выше, чем в целом по стране. И регион действительно имеет мощную базу высокотехнологичных производств", - добавил глава региона.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph