Глеб Никитин поздравил Олимпийскую сборную России по хоккею с победой на Кубке Люцерна Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Олимпийскую сборную России по хоккею с победой на международном турнире Кубок Люцерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 15 декабря 2018 года.

Согласно информации, турнир проходил в Швейцарии 13-14 декабря. Помимо российской команды и хозяев турнира в Люцерн приезжали сборные Австрии и Словакии. В первой игре сборная России победила словаков со счетом 2:1. В финальном матче россияне одержали убедительную победу над национальной командой Швейцарии со счетом 5:1.

В составе сборной выступили три игрока ХК "Торпедо: Даниил Ильин, Дамир Жафяров и Данил Веряев.

"Победам сборной России радуешься всегда, но чувство гордости удваивается, когда в составе ледовой дружины выступают игроки, представляющие наше "Торпедо"! Ребята, вы молодцы!", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также отдельно отметил выступление воспитанника нижегородского клуба Даниила Ильина, который проявил себя в турнирных матчах результативными передачами. "Это свидетельство высокого уровня нашей хоккейной школы, который позволяет проявить себя даже на международном уровне", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин подчеркнул значимость таких событий для обозначения высокого статуса нижегородской команды. "Радует, что "Торпедо" все активнее выходит на международной уровень. Вызов игроков в сборную – очень почетное событие для любой команды", - отмечал глава региона.

Ранее также сообщалось, что ХК "Торпедо" сыграет со сборной Великобритании. Международные выставочные матчи пройдут в английских городах Ноттингем и Шеффилд 27 и 28 апреля 2019 года. Это будет первое в истории противостояние нижегородской и английской команды.