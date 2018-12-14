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Спорт

Внешний облик нижегородского Ледового дворца разработают к концу года

16 декабря 2018 14:25  [29] Спорт

Фото: С сайта КХЛ

Разработку архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца, планируемого к строительству в Нижнем Новгороде, по условиям контракта разработают к концу текущего года. Об этом сообщается в документах госконтракта на право выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: "Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород".

В данном конкурсе победило ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.

По условиям контракта, компании-победителю необходимо разработать архитектурно-градостроительные решения с визуализацией ледового дворца и согласовать их с заказчиком (государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик") до 27 декабря текущего года. Также до этого времени нужно выполнить расчет нагрузок на сети инженерного обеспечения.

Потом в течение 45 дней необходимо выполнить инженерные изыскания, далее за 80 дней разработать проектно-сметную документацию, в течение 140 дней осуществлять сопровождение госэкспертизы документов и получить положительные заключения по ним.

Напомним, что передача проектной документации Дворца на Госэкспертизу планируется в мае 2019 года.

Инвестиции в объект предполагаются на уровне 6 млрд рублей. Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом расположится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанская и Самаркандская.

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