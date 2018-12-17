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Общество

Пешеходную зону планируется создать на главной площади Арзамаса Нижегородской области

17 декабря 2018 15:10  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пешеходную зону планируется создать на главной площади Арзамаса Нижегородской области в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 17 декабря 2018 года.

Согласно информации, сегодня в Москве прошла рабочая встреча министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В частности, в ходе встречи обсуждались темы развития Саровско-Дивеевского кластера. По словам Никитина, Владимир Мединский поддержал предложения региона по данной теме.

Глава Арзамаса Александр Щелоков подчеркнул, что развитие кластера "Арзамас-Саров-Дивеево" для города - это одна из самых заметных перспектив преобразований за последние 20 лет. "Это связано не только с возможностями получения крупного федерального и регионального финансирования, но и с теми изменениями, которые могут затронуть привычную жизнь арзамасцев", - сказал он.

По словам Щелокова, самыми востребованными изменениями ему видятся дорожное строительство, переосмысление исторической части города и повышение туристической привлекательности. "В ближайших планах - перенос автостанции с главной городской площади, и в дальнейшем изменение транспортной схемы таким образом, чтобы центр Арзамаса стал любимым местом прогулок жителей и гостей города", - рассказал глава города.

Напомним, 17 ноября в Дивееве прошло заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Участие в мероприятии приняли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие.

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