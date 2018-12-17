Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Металлургу" со счётом 2:3

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ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в Нижнем Новгороде 17 декабря 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
В первом периоде соперники забросили по одной шайбе, авторами голов стали Данил Веряев и Мэтт Эллисон. На 38-й минуте "Металлург" вышел вперёд с точным ударом Ника Шора. В начале третьего периода гости ещё увеличили преимущество – гол забил Деннис Расмуссен. Игрок "Торпедо" Эндю Кейлоф в концовке игры сократил разрыв. Встреча завершилась со счётом 2:3.
"В целом довольны командой, но, разумеется, не довольны результатом", - прокомментировал матч главный тренер "Торпедо" Девид Немировски.
Впереди у нижегородцев заключительные домашние игры: 19 декабря в Нижнем Новгороде пройдёт матч с челябинским "Трактором", а 21 декабря – с екатеринбургским "Автомобилистом".
Напомним, что в предыдущем матче 11 декабря "Торпедо" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счётом 4:2.
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