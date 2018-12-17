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Политика

"Дмитрий Краснов помогал Выксе во многих начинаниях", - Владимир Кочетков

18 декабря 2018 11:21  [76] Политика
Владимир Кочетков

Владимир Кочетков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дмитрий Краснов помогал нам во многих наших начинаниях", - заявил глава местного самоуправления г. о. города Выкса Нижегородской области Владимир Кочетков, комментируя назначение Дмитрия Краснова на должность и.о. заместителя губернатора региона.

"Мы Дмитрия Германовича знаем давно. Он наш большой друг. Находясь на определенных позициях, он помогал нам во многих наших начинаниях. Его назначение — положительный момент. Считаем, что Краснов — опытный и конструктивный человек", — сказал он.

Владимир Кочетков также выразил уверенность, что как замгубернатора Краснов много сделает для Нижегородской области. "Какие вопросы предстоит решать? Надо осмыслить всю повестку, которая будет в зоне его ответственности. Нам, думаю, будет проще решать какие-либо проблемы в зоне его ответственности, так как мы понимаем его компетенции. Нам предстоит большая работа", - отметил он.

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