Глеб Никитин назначил и.о. заместителей губернатора Нижегородской области Андрея Бетина и Дмитрия Краснова Политика

Дмитрий Краснов и Андрей Бетин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Дмитрия Краснова и Андрея Бетина на должности и.о. заместителей губернатора 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным пресс-службы, Дмитрий Краснов будет отвечать за департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области. Андрей Бетин будет руководить управлением делами правительства, аппаратом правительства. Кроме этого он продолжит выстраивать кадровую политику в соответствии со Стратегией социально-экономического развития региона.

При этом отмечается, что сегодня же, 17 декабря 2018 года, Глеб Никитин внёс на рассмотрение в Законодательное собрание региона кандидатуры заместителей губернатора. Согласно информации, депутаты рассмотрят их на ближайшем заседании регионального парламента, которое состоится 20 декабря.

В частности, на должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Глеб Никитин предлагает рассмотреть кандидатуру Евгения Люлина, который на данный момент исполняет обязанности вице-губернатора. На должности заместителей губернатора внесены кандидатуры представлены Андрей Гнеушев, Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Игорь Носов, Андрей Бетин и Дмитрий Краснов.

СПРАВКА:

Краснов Дмитрий Германович родился 12 августа 1959 года в Хмельницкой области (Украина). Образование: кандидат юридических наук, доцент; Нижегородская правовая академия (2005 г.), юрист; Московский педагогический институт (1985 г), преподаватель истории государства и права.

Трудовой путь начал с должности эксперта Горьковского бюро товарных экспертиз Московского отделения ТПП СССР. Затем - главное планово-экономическое управление Горьковского облисполкома, Внешнеэкономическая производственно-коммерческая фирма "Импэкс - Нижний Новгород", в которой он занимал должность сначала заместителя генерального директора, а затем генерального директора. Начиная с 1994 года, деятельность Дмитрия Краснова связана с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. Награжден Орденом Почета, Благодарностью Президента РФ за заслуги в деле поддержки развития малого и среднего предпринимательства, Знаком отличия ТПП России II степени за большой вклад в развитие предпринимательства Нижегородской области и становление областной торгово-промышленной палаты, орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

В настоящее время председатель правления, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, председатель координационного совета ТПП ПФО, заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода.

Бетин Андрей Анатольевич - родился 15 апреля 1980 года в Ташкенте.

В 2001 году окончил Государственный институт физической культуры по специальности «Плавание». В 2014 году прошел обучение по программе MBA «Управление инновационным развитием компании с государственным участием» в Российском экономическом университете им. Плеханова. В 2017 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

2002 — 2013 — работал на различных должностях в коммерческих структурах.

2013 — 2015 — заместитель генерального директора АО «Станкопром», холдинговой компании ГК «Ростех» в области станкостроения и инструментального производства.

2015 — 2016 — генеральный директор ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».

2016 — 2017 — заместитель генерального директора инжиниринговой компании АО «Трансинжиниринг».

2017 — 2017 — первый проректор по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ «СТАНКИН».

10 января 2018 года назначен управляющим делами Правительства Нижегородской области.