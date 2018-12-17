Более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено Нижегородской области на развитие дорог в 2019-2020 годах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено Нижегородской области на развитие дорог. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте федерального правительства 18 декабря 2018 года.

Согласно документу, Нижегородская область получит 1,235 млрд рублей, финансирование выделено на плановый период 2019-2020 годов.

Средства распределены в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" на основе государственной программы "Развитие транспортной системы".

Всего финансирование на строительство и реконструкцию дорог в размере 12 млрд рублей получат 27 регионов. Нижегородская область вошла в тройку субъектов с наибольшим количеством выделенных средств.

Как сообщалось ранее, почти 1 млрд рублей направят на ремонт дорог с высокой интенсивностью движения в Нижегородской области в 2019 году.

Напомним, что бюджет программы "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год в регионе составлял 1,8 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей - из федерального бюджета, 975,5 млн рублей – из областного бюджета и 30,6 млн рублей – из местного.