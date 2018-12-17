Дмитрий Краснов сложил полномочия зампредседателя Гордумы в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области Политика

Дмитрий Краснов Фото: НИА Нижний Новгород

Дмитрий Краснов, занимающий пост зампредседателя Думы Нижнего Новгорода в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аппарате Гордумы.

Дмитрий Краснов направил заявление о досрочном прекращении полномочий 17 декабря. Заявление написано на имя председателя Гордумы Дмитрия Барыкина.

По регламенту Дума должна рассмотреть и утвердить просьбу депутата на заседании, которое должно состоятся не позднее, чем через 30 дней.

"Говорить о том, кто займет пост заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода, пока преждевременно", - пояснили в аппарате.

Как пояснила председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова, Дмитрий Краснов избирался в Гордуму по списку от местного отделения партии "Единая Россия". Теперь по закону о выборах, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, передача вакантного депутатского мандата осуществляется городской избирательной комиссией муниципального образования.

"Предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата вправе коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения политической партии, выдвинувшей список кандидатов, в составе которого этот депутат был избран", - сказала Марина Мамонова.

Председатель горизбиркома добавила, что кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата можно предложить в течение 14 дней со дня принятия городской Думой Нижнего Новгорода решения о досрочном прекращении полномочий депутата.

Затем избирательная комиссия передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному партией.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Дмитрия Краснова на должность и.о. заместителя губернатора 17 декабря 2018 года. Дмитрий Краснов будет отвечать за департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области.