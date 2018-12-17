"Власти компенсируют гражданам затраты на покупку приставок для цифрового ТВ", - Андрей Турчак Общество

"Власти компенсируют гражданам затраты на покупку приставок для цифрового ТВ", - сказал вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он пояснил, что правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", такую информацию Турчак озвучил по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

"Самое главное - не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны - это существенная трата из семейного бюджета", - отметил Турчак.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако региональными бюджетами затраты на это предусмотрены где-то в виде прямой компенсации, где-то - в виде закупки оборудования.

При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры защиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей.

"В Совете Федерации сформирована рабочая группа, которая станет заниматься этой темой. Наша основная задача здесь в том, чтобы новостной региональный контент был сохранен и доступность к нему граждан была обеспечена", - добавил вице-спикер Совета Федерации, отметив, что в начале 2019 года будут определены первые шаги в данном направлении.

Также для развития цифровой экономики в регионах будет разработан механизм отбора и поддержки, в том числе и финансовой, лучших региональных практик, заявил Турчак. Он подчеркнул, что пилотный рейтинг цифровизации регионов Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит на ПМЭФ-2019.

"Сравнивать регион нужно не с другими субъектами Федерации, а, прежде всего, с тем же регионом в предшествующий период. Если регион повышает свои показатели, значит, он работает", - подчеркнул Турчак.

Для развития "умных городов" по итогам заседания сформируют перечень ключевых технологий. Определен и список городов, на территориях которых внедрят элементы "умного города" до конца 2024 года. При этом, подчеркнул Турчак, в перечень необходимо включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать средства в технологии, направленные на развитие "умных городов", а также разработать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на территории РФ, и разработать стандарт "умных малых городов".

На заседании Совета также поступило предложение подготовить ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование развития отечественного рынка телекоммуникационных систем и электронного оборудования.

В частности, рекомендуется ввести налоговые льготы для отечественных разработчиков и производителей.

"Кроме того, необходимо освободить производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения баз данных от исполнения обязанностей налогоплательщика. А также включить их в перечень налогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифы страховых взносов", - сказал Турчак.