"ТНС энерго НН" расторгает договор энергоснабжения с УК "АльянсСЕРВИС" Общество

ПАО "ТНС энерго НН" в одностороннем порядке с 1 января 2019 года расторгает договор энергоснабжения с ООО "УК АльянсСЕРВИС" по инициативе данной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

В связи с расторжением договора "ТНС энерго НН" с 1 января на прямые расчеты за электроэнергию принимает жителей многоквартирного дома (МКД), расположенного по в Дзержинске на ул. Панфиловцев, д.16.

Компания информирует, что с 23 по 26 декабря 2018 года по указанному адресу представители ООО "Энергоконтроль" будут проверять индивидуальные приборы учета электрической энергии (ИПУ) и проводить контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ).



"Обращаем внимание новых клиентов, что, начиная с февраля 2019 года, передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 26 числа каждого месяца", - добавили в компании.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками и пользователями квартир этих МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется, договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Одновременно ПАО "ТНС энерго НН" гарантирует соблюдение прав и законных интересов собственников и пользователей помещений МКД.

Передавать показания приборов учета и получить консультационную помощь по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" - разделы "Напишите нам" и "Обращение в компанию", а также по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (пн-пт с 9:00 до 19:00), в стационарных Центрах обслуживания клиентов и мобильных офисах компании.



Адрес ближайшего Центра обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН": г. Дзержинск, ул. Гагарина, д.4.