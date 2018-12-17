Недостроенную атомную станцию теплоснабжения в районе деревни Федяково хотят купить у нижегородского правительства Бизнес

Станция теплоснабжения в районе д.Федяково

Недостроенную атомную станцию теплоснабжения (АСТ), расположенную в районе деревни Федяково, хотят купить у правительства Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

О том, что ООО "Стармет" запрашивает у нижегородского правительства право на снос недостроенной АСТ стало известно на заседании регионального Законодательного собрания 13 декабря текущего года.

В минимуществе пояснили, что речь идет о комплексе зданий и сооружений, в состав которых входит объекты незавершенного строительства: нежилое здание (здание первого главного корпуса), площадью 13,9 тысяч кв метров и вентиляционная труба высотой 100 м. Эти объекты в эксплуатацию не вводились и находятся в неудовлетворительном состоянии.

ООО "Стармет" предложило минимуществу осуществить собственными силами демонтаж этих объектов, при условии передачи в собственность компании материалов, образовавшихся от демонтажных работ. "Стармет" готово заплатить за это в бюджет области 32 млн рублей.

Земельный участок, где сейчас расположена АСТ и находящийся в областной собственности, так и останется в распоряжении региона и "пополнит фонд инвестиционно-привлекательных земельных участков", - добавили в министерстве.

Однако, для того, чтобы реализовать все эти мероприятия, необходимо в первую очередь исключить данные объекты из программы приватизации. Такое решение находится в компетенции Законодательного собрания Нижегородской области. Вопрос об исключении объектов из программы приватизации вынесен на рассмотрение депутатов Заксобрания.