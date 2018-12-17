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Экономика

Семнадцать нижегородских предприятий получат 73 млн рублей в качестве господдержки на реализацию инвестпроектов

19 декабря 2018 10:47  [138] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семнадцать предприятий Нижегородской области получат 73 млн рублей в качестве государственной поддержки. Об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов по результатам заседания комиссии по отбору промышленных и научных организаций на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов.

По его словам, на отбор поступило 27 заявок, соответствующими требованиям признаны 17 из них. Так, получателями субсидии в 2018 году стали: АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина", ООО ПФ "Ока", ООО "ВолгаСтальПроект", ООО "НПО "ГЦКБ Речфлота", ООО "Автомеханический завод", ЗАО "Завод ТРУД", ООО НПО "ЭТРА", АО "Волга", ООО "Нижпромпласт", ООО "Давайс", ЗАО "Промтехмаш", ООО "Континент ЭТС", ООО "Лесснабсбыт", АО "ОКБМ Африкантов", ООО Птицефабрика "Павловская", ООО "Промышленно-производственная компания" и ООО "Завод Формпласт".

"Мы поощряем те предприятия, которые участвуют в программе повышения производительности труда и многое делают для модернизации производства, выпуска высокотехнологичной, импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции", - рассказал Черкасов.

По словам министра, максимальный размер субсидии составляет 50% от произведенных организацией затрат на приобретение оборудования, но не более 5 млн рублей на одну организацию.

Максим Черкасов также пояснил, что общая сумма договоров на приобретение оборудования, представленных предприятиями-победителями на комиссию, составляет более 250 млн рублей. "В результате реализации инвестиционных проектов на этих предприятиях будет создано 94 новых рабочих места, в том числе 34 - высокопроизводительных. Бюджетная эффективность в виде налоговых поступлений в бюджет области в 2019 году предположительно составит более 300 млн рублей", - сообщил министр.

Напомним, господдержка промышленных инвестпроектов будет увеличена на 27% в 2019 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса 17 декабря 2018 года. По словам Глеба Никитина, в бюджете Нижегородской области на эти цели предусмотрено 200 млн рублей.

СПРАВКА:
Предоставление субсидии регламентировано Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.11.2018г. № 774. Объем финансирования в 2018 году – 72,955 млн руб.

Условия предоставления субсидии: регистрация и осуществление деятельности на территории Нижегородской области; непосредственное осуществление деятельности в соответствии с разделами С "Обрабатывающие производства" и классом 72 "Научные исследования и разработки" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая".

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