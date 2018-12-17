Господдержку нижегородских промышленных инвестпроектов увеличат на 27% в 2019 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственную поддержку промышленных инвестиционных проектов в Нижегородской области увеличат на 27% в 2019 году. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с представителями регионального бизнеса 17 декабря 2018 года.

Он напомнил, что в 2018 году региональным промышленным и научным организациям, реализующим инвестпроекты, вновь начали компенсировать процентную ставку по кредитам российских банков. Компенсации подлежит 80% ключевой ставки - то есть 6% от ставки банка. Размер субсидии составляет до 5 млн рублей по одному инвестиционному проекту.

Общий объём поддержки этих предприятий составил 84,3 млн рублей, объем поддержанных таким образом кредитов – 2 млрд рублей, а общий объём инвестиций по проектам, для реализации которых были привлечены эти кредиты – более 12 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, в 2018 году также была введена новая мера региональной поддержки промышленных и научных организаций в виде прямого субсидирования затрат на приобретение оборудования в рамках реализации инвестпроектов. "Речь идёт о случаях, когда инвестпроект реализуется без привлечения кредита. Компенсации подлежит 50% стоимости производственного оборудования, приобретённого в рамках инвестпроектов. Размер субсидии составляет до 5 млн рублей на одно предприятие. По итогам года эту поддержку в объёме 73 млн рублей получат более 14 предприятий", - отметил Никитин.

По словам главы региона, на 2019 год в областном бюджете на меры поддержки заложено 200 млн рублей, что на 27% больше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 – 2024 годах в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "В результате Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.