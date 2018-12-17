Почти тысяча заявок от нижегородцев поступило в систему "Антиснег" за первый месяц работы Общество

Почти тысяча заявок от нижегородцев поступило в информационную систему "Антиснег" за первый месяц работы портала, за период с 19 ноября по 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

По данным городской единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) на 13:00 19 декабря на портал поступило 942 обращения.

Как сообщили в ЕДДС, за последний час на дорогах было задействовано 244 единиц снегоуборочной техники. Согласно статистике, наибольшее количество заявок поступило на отработку в Советский, Нижегородский и Ленинский районы.

Подробный рейтинг выполненных обращений выглядит так: Автозаводский (94%), Канавинский (86%), Ленинский (84%), Московский (73%), Советский (61%), Приокский (57%), Нижегородский (56%) и Сормовский (53%) районы.

Напомним, новый портал по контролю за уборкой снега заработал в Нижнем Новгороде 19 ноября 2018 года.