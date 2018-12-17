ЗС НО рассмотрит вопрос о продлении полномочий Павла Солодкого в должности бизнес-омбудсмена 20 декабря Политика

Павел Солодкий Фото: НИА Нижний Новгород

Законодательное собрание Нижегородской области рассмотрит вопрос о продлении полномочий Павла Солодкого в должности уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на заседании 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Кандидатуру Павла Солодкого на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Павел Солодкий пользуется заслуженным уважением и авторитетом в органах исполнительной власти, среди общественности и делового сообщества Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

"Считаю, что профессиональные знания, опыт и деловые качества Павла Михайловича полностью соответствуют требованиям, предъявленным к кандидату на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей", - добавил губернатор.

Павел Солодкий занимает пост уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области с декабря 2013 года. Необходимость процедуры по внесению кандидатуры связана с истечением срока полномочий действующего бизнес-омбудсмена.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 - 2024 годах. Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году.

Губернатор подчеркнул, что развитие предпринимательства - один из драйверов роста экономики нашего региона.