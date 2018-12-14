"Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса", - Глеб Никитин Бизнес

"Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 – 2024 годах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах 14 декабря 2018 года.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область защитила в Минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Наша региональная программа принята, под нижегородские проекты будет выделено федеральное финансирование, - заявил Глеб Никитин. В результате Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году. Кроме того, будет еще и софинансирование этой программы из регионального бюджета", - рассказал он.

"Эти деньги пойдут на льготные кредиты для предпринимателей, поддержку социального бизнеса, диверсификацию экономики в моногородах, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства", - отметил Глеб Никитин.

"Например, мы станем единственным регионом в России, где появятся несколько бизнес-инкубаторов для социально ориентированных предпринимателей, то есть тех, кто оказывает особенно значимые для общества услуги, например, специализированные программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка инновационных средств реабилитации и другие, - добавил губернатор. Такие бизнес-инкубаторы, кроме Нижнего Новгорода, планируется открыть в Выксе и Павлове", - добавил он.

"Развитие предпринимательства – один из драйверов роста экономики нашего региона. Это дополнительные рабочие места и возможность профессиональной самореализации для нижегородцев, шанс воплотить в жизнь прорывные проекты", - подчеркнул губернатор.

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год. Глеб Никитин подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".