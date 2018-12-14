Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16406] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11539] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11171] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7251] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6492] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6176] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6109] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5451] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4671] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4547] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Бизнес
14 декабря 2018 19:08  [16] "Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса", - Глеб Никитин
14 декабря 2018 18:56  [85] Виктор Клочай обсудил с Денисом Мантуровым экспорт нижегородских "Русполимета" и "Дробмаша"
14 декабря 2018 17:13  [184] Правительство области рассчитывает на восстановление мукомольного комплекса купцов Башкировых к 800-летию Нижнего Новгорода
14 декабря 2018 16:22  [98] "РЭЦ поможет предприятиям предлагать за рубеж продукцию, соответствующую регламентам этих стран", - Олег Лавричев
14 декабря 2018 13:03  [123] "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году сэкономила 4,5 млн кВт/ч электроэнергии за счет программы энергосбережения
14 декабря 2018 12:23  [347] Шампанское в России в 2019 году может подорожать почти на четверть
14 декабря 2018 11:52  [343] Нижегородский филиал Т Плюс вручил благодарственные письма клиентам-юридическим лицам Дзержинска за отсутствие долгов
14 декабря 2018 10:25  [434] Павел Корчагин: "Кризис в 2019 году будет какой-то новый, повторения ситуации 2008 года не будет"
13 декабря 2018 19:21  [461] "Окская судоверфь" построила первый из восьми сухогрузов проекта RSD32М для московской "Навис 1"
13 декабря 2018 18:05  [643] Нижегородский "Гидромаш" подпишет контракт на серийный выпуск замков убранного положения створок для лайнера МС-21
Бизнес

"Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса", - Глеб Никитин

14 декабря 2018 19:08  [16] Бизнес

"Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 – 2024 годах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах 14 декабря 2018 года.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область защитила в Минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Наша региональная программа принята, под нижегородские проекты будет выделено федеральное финансирование, - заявил Глеб Никитин. В результате Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году. Кроме того, будет еще и софинансирование этой программы из регионального бюджета", - рассказал он.

"Эти деньги пойдут на льготные кредиты для предпринимателей, поддержку социального бизнеса, диверсификацию экономики в моногородах, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства", - отметил Глеб Никитин.

"Например, мы станем единственным регионом в России, где появятся несколько бизнес-инкубаторов для социально ориентированных предпринимателей, то есть тех, кто оказывает особенно значимые для общества услуги, например, специализированные программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка инновационных средств реабилитации и другие, - добавил губернатор. Такие бизнес-инкубаторы, кроме Нижнего Новгорода, планируется открыть в Выксе и Павлове", - добавил он.

"Развитие предпринимательства – один из драйверов роста экономики нашего региона. Это дополнительные рабочие места и возможность профессиональной самореализации для нижегородцев, шанс воплотить в жизнь прорывные проекты", - подчеркнул губернатор.

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год. Глеб Никитин подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph