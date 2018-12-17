Еще два поставщика пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с нижегородским ЕЦМЗ Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще два поставщика продукции пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с нижегородским муниципальным предприятием "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ). Об этом сообщил журналистам руководитель управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Михаил Теодорович.

Он пояснил, что речь идет об ООО "Лунское море" и ООО "Жупиков". У первого "ЕЦМЗ" закупил рыбу для учреждений Нижнего Новгорода на сумму 16,26 млн рублей без проведения процедуры торгов, со вторым заключил договор на поставку колбасы стоимостью 12,5 млн рублей.

"Закупка у единственного поставщика в данном случае связана с желанием избежать конкурентных процедур и не отступить от начальной цены контракта, которая и является максимальной. Все это создавало препятствия для других участников рынка, желающих получить возможность поставлять названные продукты", - пояснил представитель УФАС.

Рассмотрение дела в отношении "ЕЦМЗ" и новых участников, подозреваемых в картельном сговоре, назначено на 24 января 2019 года.

В УФАС напомнили, что это не первое подобное дело в отношении "ЕЦМЗ". Муниципальное предприятие уже подозревали в картельном сговоре и в октябре антимонопольное ведомство возбуждало 17 отдельных производств. Однако, при очередном рассмотрение этих дел некоторые из них были объединены, некоторые хозяйствующие субъекты освобождены из-за недостатка доказательств в сговоре.

Сейчас в этом деле остается девять фигурантов, в том числе ООО "Лунское море" и ООО "Жупиков". Специалисты УФАС не исключают, что число участников дела может увеличится.