Остановку транспорта запретят с 8 января на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Остановку транспорта запретят с 8 января на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет о запрете остановки транспорта на участке возле дома №36.

На сайте Центра организации дорожного движения поясняется, что на этом участке ведутся строительные работы.

По той же причине вводится запрет на парковку вдоль Светлогорского проезда.