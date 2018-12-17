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Остановку транспорта запретят с 8 января на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Речь идет о запрете остановки транспорта на участке возле дома №36.
На сайте Центра организации дорожного движения поясняется, что на этом участке ведутся строительные работы.
По той же причине вводится запрет на парковку вдоль Светлогорского проезда.
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