Коэффициент индексации для определения арендной платы за землю в Дзержинске на 2019 год утвержден в размере 2,52 Общество

Коэффициент индексации для определения арендной платы за землю в Дзержинске на 2019 год утвержден в размере 2,52 Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Коэффициент индексации для определения арендной платы за землю в Дзержинске на 2019 год утвержден в размере 2,52. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Коэффициент утвердили депутаты Думы. Решение принято в отношении 35 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, платежи по которым рассчитываются с применением коэффициента Ки.

Большая часть из них заключена с предприятиями коммунальной сферы - ООО "Нижегородтеплогаз" и ОАО "Дзержинский водоканал".

Арендная плата по сравнению с 2018 годом вырастет на 4,13%. Согласно плановому расчету, бюджет города получит доход от арендной платы в 2019 году с учетом измененного коэффициента в размере более 400 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что значение коэффициента, равное 2,52, аналогично установленному правительством Нижегородской области для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Таким образом обеспечен единый подход к расчету арендной платы на земельные участки на территории Дзержинска.