Зампредседателя комитета ЗС НО по АПК Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента

Здание Законодательного собрания
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Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу (АПК) Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента. Об этом стало известно на заседании регионального парламента 20 декабря.
Михаил Манухин написал заявление о досрочном прекращении полномочий. На заседании законодательного собрания Нижегородской области депутаты одобрили это заявление.
Полномочия Михаила Манухина будут прекращены с 28 декабря.
Напомним, что Михаила Манухина в Заксобрание выдвинуло НРО "Единой России" в 2016 году. Он прошел по региональным группам.
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