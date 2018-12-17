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Политика

Зампредседателя комитета ЗС НО по АПК Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента

20 декабря 2018 16:30  [111] Политика
Здание Законодательного собрания

Здание Законодательного собрания

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу (АПК) Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента. Об этом стало известно на заседании регионального парламента 20 декабря.

Михаил Манухин написал заявление о досрочном прекращении полномочий. На заседании законодательного собрания Нижегородской области депутаты одобрили это заявление.

Полномочия Михаила Манухина будут прекращены с 28 декабря.

Напомним, что Михаила Манухина в Заксобрание выдвинуло НРО "Единой России" в 2016 году. Он прошел по региональным группам.

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