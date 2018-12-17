Почти 75% расходной части бюджета Дзержинска предназначены для социальной сферы Экономика

Заседание Думы Дзержинска Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Почти 75% расходной части бюджета Дзержинска Нижегородской области предназначены для социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Думы города 20 декабря.

Сегодня на заседании городской Думы депутаты одобрили приняли решение "О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Доходы бюджета Дзержинска на 2019 год составляют 4,9 млрд рублей, расходы - 5,1 млрд рублей, дефицит - 148,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба, бюджет 2019 года включает 17 муниципальных программ. Объем программных расходов на 2019 год запланирован в сумме 4,7 млрд рублей, что составляет 92,9% расходов городского бюджета (в 2018 году - 91,4% при принятии бюджета). Непрограммные расходы составляют — 360,6 млн рублей или 7,1% от общего объема расходов.

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы на 2019 год сформированы в объеме 3,8 млрд рублей или 74,66 % в общих расходах городского бюджета.

При обсуждении вопроса повестки председатель рабочей группы по рассмотрению проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Александр Терентьев ознакомил коллег с рекомендациями рабочей группы по бюджету. Среди них техническое обслуживание внутренних сетей учреждений социальной сферы, подведомственных департаменту образования администрации города, в сумме 5 млн рублей, расходы по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в сумме 6 млн рублей, расходы на благоустройство дворовых территорий - 36 млн рублей, увеличение расходов на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Дзержинска - 34 млн рублей.

Все рекомендации рабочей группы переданы исполнительному органу власти города с предложением обеспечить их финансирование при получении бюджетом города дополнительных доходов или дополнительной финансовой помощи из областной казны.

Руководитель фракции "Единая Россия" Валерий Артамонов озвучил позицию фракции: "Мы будем голосовать консолидировано "За" бюджет".

По предложению фракции в проект бюджета внесены коррективы, касающиеся направления бюджетных ассигнований в сумме 400 тысяч рублей на целевую статью "Расходы на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта" и 600 тысяч рублей - на расходы по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перераспределение осуществлено за счет сокращения в 2019 году бюджетных ассигнований по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга" на 1 млн рублей.

Депутаты, входящие во фракцию КПРФ, консолидировано проголосовали против принятия документа. Член фракции Константин Фокин обозначил причины несогласия с предлагаемым проектом бюджета. "Уже долгие годы администрация не занимается расширением налогооблагаемой базы, которая позволила бы увеличить доходы, а не жить по остаточному принципу".

"Депутаты, в том числе и наша фракция, готовы участвовать в разработке каких-то программ, идей, предложений. Поэтому пожелание нашей фракции главе города - дать новый вектор развития. А пока бюджет – это бюджет выживания, наша фракция будет голосовать против", - сказал Константин Фокин.

Депутат, член фракции "Единая Россия" Евгений Минервин акцентировал внимание на том, что в проекте бюджета на 2019 год заложены средства в размере 20 млн рублей на асфальтировку поселковых дорог, отметив это как положительный момент.

Председатель фракции "Единая Россия" в городской Думе Валерий Артамонов при обсуждении проекта бюджета вновь обратил внимание руководства города на важность развития промышленных парков.

"Возможности роста бюджета Дзержинска завязаны на сегодняшний день на промышленных площадках, заводах. И как депутат я вижу перспективы по развитию Дзержинска в этом направлении", - сказал Валерий Артамонов.

Бюджет был принят с учетом поправок профильного комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. В том числе, они касались обеспечения финансирования деятельности Общественной палаты Дзержинска, выделения средств на организацию выборов в 2020 году.

"Бюджет, на мой взгляд, получился сбалансированным. Более 70% денежных средств будет направлено на обеспечение социальных гарантий жителей", - отметил глава города Иван Носков.

"Очевидно, что доходную часть бюджета необходимо увеличивать. Мы планируем участвовать во всех возможных областных и федеральных программах, в том числе, по ремонту дорог, благоустройству, поддержке местных инициатив, чтобы получить дополнительное финансирование. Я не раз говорил, что бюджет - это живой организм. Мы еще не раз и не два будем вносить в него изменения в зависимости от ситуации и приоритетности задач", - добавил он.

"Бюджет в момент принятия - это всегда некоторые предельные параметры, по которым мы будем начинать жить в следующем году. Кроме традиционных социальных задач в 2019 году начнут реализовываться такие хорошие проекты, как формирование парка "Утиное озеро", первый этап благоустройства озера Святое, заложено финансирование для ремонта поселковых дорог. Также нужно понимать, что помимо бюджета, средства в развитие города вкладывают и концессионеры, которые прокладывают новые инженерные сети для Дзержинска. В целом, я считаю, что бюджет позитивный. Основные направления заданы и есть, куда двигаться", - отметил по итогам заседания председатель городской Думы Сергей Попов.