Глеб Никитин обсудил с китайскими инвесторами проект строительства комплекса по производству ОСП в Нижегородской области Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу по вопросу реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) в Балахнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 декабря 2018 года.

Согласно информации, проект намерены совместно реализовать ЗАО "Реал Инвест" и китайская государственная корпорация "Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд". В ходе встречи обсуждалась возможность присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного. Инвесторы намерены запустить производство в 2021 году.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область заинтересована в реализации данного инвестиционного проекта. "В случае реализации проекта в Балахнинском районе планируется создать около 400 рабочих мест, что имеет большое значение для развития этой территории. Площадка уже есть, подготовлена инфраструктура и получено разрешение на строительство. Уверен, что проект удастся реализовать в планируемые сроки", - подчеркнул Глеб Никитин.

Руководитель представительства корпорации "Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд" в Российской Федерации Чжэн Хунтао также отметил заинтересованность правительства провинции и руководства корпорации в реализации данного проекта на территории Нижегородской области. "После этой встречи у нас еще больше окрепла уверенность в успехе", - отметил он.

Напомним, соглашение между нижегородской группой компаний "Реал-Инвест" и Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд (КНР) было подписано во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума 12 сентября 2018 года. В рамках проекта планируется создать предприятие по глубокой переработке древесины и производству широко востребованного на мировом рынке продукта - ориентированно-стружечной плиты (OSB). Планируемый объем инвестиций - около 12 млрд рублей.

СПРАВКА:

Плита OSB является продуктом глубокой переработки древесины и изготавливается путём прессования прямоугольных плоских щепов (страндов) лиственных и хвойных пород в условиях высокого давления и температуры с использованием склеивающей мочевинно-феноло-формальдегидной водостойкой смолы. В рамках реализации проекта планируется наладить производство OSB плотностью 650 кг/м3 и толщиной плиты 6-30 мм.