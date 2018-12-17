Суд приговорил предпринимателя к штрафу в 1,3 млн рублей за вырубку 120 сосен и елей в Семёновском г.о. Нижегородской области Общество

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Суд приговорил предпринимателя к условному сроку и штрафу в 1,3 млн рублей за вырубку 120 сосен и елей в Семёновском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 декабря 2018 года.

Согласно информации, 58-летний заместитель директора фирмы составил лесную декларацию по заготовке древесины в Бараниховском участковом лесничестве. В декларацию мужчина умышленно внес сведения о количестве отобранной в рубку древесины, не соответствующие действительности. Декларация была одобрена Семеновским районным лесничеством, после чего руководитель фирмы дал распоряжение вырубить в данном выделе отобранную древесину.

Таким образом, свыше того объема древесины, которая была отражена в согласованной лесной декларации, срубили 92 сосны и 30 елей. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинен ущерб на общую сумму почти 1,3 млн рублей.

В сентябре 2018 года суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему назначено два года лишения свободы условно и взыскано в доход государства почти 1,3 млн рублей. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.