Жители Приокского района Нижнего Новгорода закутают деревья в парке "Швейцария" в вязаную "одежду" Общество

Жители Приокского района Нижнего Новгорода закутают деревья в парке "Швейцария" в вязаную "одежду". Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 21 декабря 2018 года.

Акция "Теплый Приокский. Одежду деревьям" стартует 23 декабря на центральной площадке парка "Швейцария" в районе остановки "Улица Медицинская".

"Идея акции заключается в том, чтобы закутать деревья, расположенные в парковой зоне, теплыми яркими трикотажными или вязаными полотнами или шарфами", - говорится в пресс-релизе.

Участникам команд необходимо принести заранее подготовленные связанные или сшитые полотна и закрепить их с помощью ниток или проволоки на восьми березах на территории парка. Размеры "одежды" предполагается от 165 на 180 см. отмечается, что заявки на участие в акции уже подали восемь команд.

Акция пройдёт в 12:00. Подведение итогов и награждение победителей состоится в этот же день в 12.30 на новогоднем мероприятии у центральной елки парка.