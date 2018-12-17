ФК "Нижний Новгород" начнет подготовку к весенней части сезона 6 января 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в клубе.
В рамках подготовки к весенней части сезона футболисты 6 января отправятся на первый сбор в Кисловодск.
Также в клубе не исключили возможность совершения некоторых трансферов. В частности, в ближайшее время команду покинут два легионера - молдавский форвард Дану Спэтару и хорватский нападающий Ловре Чирьяк.
В настоящее время ФК "Нижний Новгород" после 24 матчей 5 место в ФНЛ.
Напомним, что нижегородскую футбольную команду с начала июня текущего года возглавляет Дмитрий Черышев.
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