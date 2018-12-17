ФК "Нижний Новгород" начнет подготовку к весенней части сезона 6 января 2019 года Спорт

ФК "Нижний Новгород" начнет подготовку к весенней части сезона 6 января 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в клубе.

В рамках подготовки к весенней части сезона футболисты 6 января отправятся на первый сбор в Кисловодск.



Также в клубе не исключили возможность совершения некоторых трансферов. В частности, в ближайшее время команду покинут два легионера - молдавский форвард Дану Спэтару и хорватский нападающий Ловре Чирьяк.

В настоящее время ФК "Нижний Новгород" после 24 матчей 5 место в ФНЛ.

Напомним, что нижегородскую футбольную команду с начала июня текущего года возглавляет Дмитрий Черышев.