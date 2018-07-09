Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород" Спорт

Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 11 июля 2018 года.

Согласно информации, с началом работы в клубе посла Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу и бывшего тренера нижегородского ФК "Волга" и ФК "Мордовия" поздравил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы не раз говорили с Дмитрием Черышевым о перспективах развития нижегородского футбола. У нас общее видение контуров этого процесса", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также заявил, что перед регионом стоит задача - за один-два года вывести ФК "Нижний Новгород" в премьер-лигу. "Считаю, что работа Дмитрия Николаевича у руля ФК "Нижний Новгород" станет важнейшим шагом в истории клуба, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта в регионе. После Чемпионата мира фамилия Черышев стала своеобразным брендом в футбольном мире. Игра Дениса - настоящее открытие мундиаля, и мы понимаем сколь огромен родительский вклад в воспитание одной из самых ярких футбольных звёзд страны. Все мы гордились тем, что семья Черышевых напрямую связана с Нижним Новгородом, поэтому такое кадровое решение сегодня является абсолютно логичным. Опыт и энергия Дмитрия Черышева просто необходимы нижегородскому футболу. Огромное значение имеет и его тесная профессиональная связь с регионом: "Химик", "Локомотив", "Волга" - фамилия Черышева знакома каждому поклоннику футбола в регионе не один десяток лет", - добавил глава региона.

"Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря Чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать. Наша главная задача использовать этот шанс по-максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и страну в эти летние дни", - прокомментировал Дмитрий Черышев начало своей работы в ФК "Нижний Новгород".



Отметим, что кадровые решения принимает руководство клуба, который является частным. Согласно единому государственному реестру юридических лиц ФК "Олимпиец" является автономной некоммерческой организацией, которая была зарегистрирована в 2016 году. Генеральным директором является Максим Евгеньевич Метлин, сведений об учредителях нет.

Напомним, в июне 2018 года ФК "Олимпиец" сменил название, вернувшись к историческому – "Нижний Новгород". Отмечается, что данное решение было принято руководством клуба. С февраля 2017 года главным тренером клуба был Николай Писарев.

СПРАВКА:

Дмитрий Николаевич Черышев родился в городе Горьком 11 мая 1969 года. Карьеру игрока начинал в дзержинском "Химике", после чего с успехом выступал за нижегородский "Локомотив" и московское "Динамо", не раз вызывался в сборную России. Провел шесть сезонов в клубе испанской Примеры – хихонском "Спортинге". По окончании карьеры футболиста Дмитрий Черышев работал с юношескими командами мадридского "Реала". В Испании он получил тренерский диплом категории PRO. В системе "королевского" клуба обучался и сын Дмитрия Николаевича – Денис Черышев.

В 2011-2012 годах Дмитрий Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу". Под его руководством "волжане" сохранили место в российской премьер-лиге и вышли в полуфинал Кубка страны. После этого Дмитрий Николаевич работал с молодежным составом питерского "Зенита", павлодарским "Иртышом", саранской "Мордовией", а также работал тренером испанской "Севильи" и выиграл Лигу Европы.