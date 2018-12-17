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Бизнес

"Ростелеком" и "Росбанк" презентовали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде

21 декабря 2018 16:00  [103] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ростелеком" презентовал технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии 20 декабря 2018 года.

Оператор Единой биометрической системы "Ростелеком" и "Росбанк" в одном из нижегородских отделений банка продемонстрировали технологию сбора биометрических данных.

Единая биометрическая система создается по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Центробанка для подтверждения личности при удаленном получении гражданами финансовых услуг.

По словам вице-президента – директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрия Проскуры, единая биометрическая система идентифицирует человека и позволяет ему на расстоянии получать банковские услуги. Таким образом, открыть счет, взять кредит и положить деньги на депозит возможно без посещения операционных офисов банков.

Как заявили представители "Ростелекома", ключевая направленность проекта – доступность банковских услуг из любой точки Российской Федерации и мира "по параметрам, которые всегда с вами" и которые нельзя подделать. В данном случае речь идет о распознавании лица и голоса.

Как отметил Дмитрий Проскура, "технология проста и доступна". Он подчеркнул, что для регистрации в системе человек должен "создать свой цифровой образ": для этого нужно один раз посетить любой банк, участвующий в программе, и сдать биометрию. При этом обязательно иметь учетную запись на портале госуслуг.

  

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