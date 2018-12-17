Глеб Никитин поручил улучшить обеспечение нижегородских льготников лекарствами Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил улучшить обеспечение граждан, попадающих под категорию льготников, лекарственными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такое поручение губернатор дал в ходе заседания правительства Нижегородской области, где министр здравоохранения региона Антон Шаклунов доложил об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Глеб Никитин обратил внимание руководителя министерства здравоохранения на необходимость улучшить доступность лекарственнного обеспечения граждан, попадающих под категорию льготников.

Министр здравоохранения региона заявил, что в 2018 году лекарствами были обеспечены более 120 тысяч льготников, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В 2019 году на эти цели в бюджете региона заложено на 10% больше средств, что позволит обеспечить большее число пациентов соответственно.

"Обращаю ваше внимание на то, что сроки обеспечения льготными препаратами наших граждан должны неукоснительно соблюдаться", - уточнил Глеб Никитин.

"В настоящее время на обеспечение пациента после выписки рецепта требуется от одного до трех дней. И очень важно, что у нас есть возможность вносить изменения в заявку в режиме он-лайн. На сегодняшний день отсроченных рецептов нет", - ответил министр.

Глеб Никитин заметил, что от нижегородцев поступают жалобы на невозможность получить конкретный лекарственный препарат, так как в список льготных на сегодняшний день он не входит, и врач не имеет права его выписать, заменяя на не всегда лучший аналог.

"Нужно уходить от того, чтобы решать такие вопросы "в ручном режиме", - заметил губернатор и дал поручение детально рассмотреть вопрос о возможности принятия подобных решений комиссией.

Также министр здравоохранения региона сообщил, что в следующем году "в три раза, с 54 до 158, увеличится число поликлиник, работающих на принципах "бережливого производства".

"То есть улучшатся условия пребывания пациента, снизится время ожидания медицинской помощи, сократятся очереди в лабораторию, увеличится количество пациентов на приеме у врача за счет введения неотложной службы.

Эту составляющую можно условно отнести к внутренним резервам и за счет этого мы сможем принимать пациентов в более короткие сроки. Будет увеличено и количество точек оказания медицинской помощи. Эта составляющая доступности приближает медицинскую помощь к пациенту", - заявил Антон Шаклунов.

По словам министра, будет построен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Полупочинки Дивеевского района, еще заменят ФАПы в деревне Ушаково Богородского района и селе Михеевка Ардатовского района.

Закупаемые в этом году девять передвижных модулей и 14 модулей, которые будут закуплены в следующем году, также станут способствовать приближению медицинской помощи.

"Кроме того, в следующем году увеличится и количество пациентов, которых вовлекут в профилактические мероприятия, ими будет охвачено более 2,5 млн детей и взрослых", - добавил Антон Шаклунов.

За счет средств ОМС и областного бюджета увеличится и количество видов высокотехнологичной медицинской помощи. Самые востребованные из них: по кардиохирургическому профилю на 48% увеличено плановое стентирование (будут прооперированы порядка 1,8 тысячи пациентов с хронической ишемической болезнью сердца), эндопротезирование крупных суставов (будут прооперированы более 1,3 тысячи человек). Кроме того, продолжится направление больных в федеральные клиники (более 5 тысяч человек в год) за счет средств федерального бюджета.