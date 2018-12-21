Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для ряда районов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для жителей ряда районов области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 21 декабря 2018 года.

Согласно информации, и.о.министра экологии Наталья Мочалина и руководитель региональной службы по тарифам Алексей Малухин доложили Глебу Никитину о переходе региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая вступает в силу с 1 января 2019 года.

"При переходе на новую систему обращения с ТКО две наши первоочередные задачи – обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора региональными операторами уже с 1 января и помочь социально незащищенным людям, чтобы новая система обращения с коммунальными отходами не ударила по их кошельку", - сформулировал задачу для регионального правительства Глеб Никитин.

Наталья Мочалина сообщила, что в Нижегородской области были исследованы нормативы накопления мусора. По итогам принято решение, что для жителей многоквартирных домов плата будет исчисляться из количества квадратных метров жилья – так же, как это происходит сегодня. Жители частного сектора будут платить, исходя из числа проживающих. Такое решение защищает от существенного роста коммунальной платы пожилых людей, проживающих в одиночку в частном доме на селе. При этом, как показало исследование, в областном центре люди создают больше мусора, чем сельские жители, поэтому для Нижнего Новгорода определен норматив 2,87 куб.метра на человека в год, на остальной территории Нижегородской области – 2,36 куб.метра на человека в год.

Никитин в ответ напомнил, что Президент Владимир Путин поставил задачу не просто организовать качественный сбор мусора, но и создать полноценную инфраструктуру переработки. И спросил, какие меры для этого предпринимаются. И.о. министра экологии пояснила, что в Нижегородской области построено пять современных комплексов по обработке и размещению отходов. Эти объекты обслуживают территории, где проживают 73% жителей региона. После сортировки материалы, которые подлежат вторичной переработке, направляются на утилизацию на заводы Нижегородской области и соседних регионов. Глеб Никитин поручил собрать с региональных операторов предложения по созданию кластеров сортировки и переработки коммунальных отходов.

Алексей Малухин сообщил, что все региональные операторы своевременно подали в РСТ тарифные заявки. Перед установкой тарифа они были проверены на экономическую обоснованность и по результатам проверки заявленные региональными операторами тарифы снижены в среднем на 40%. Алексей Малухин сообщил, что итоговый среднегодовой тариф установлен в размере от 602 до 744 рублей за кубометр, в зависимости от зоны. Руководитель РСТ сообщил главе региона, что в Нижегородской области тарифы являются средними по Приволжскому федеральному округу. Для горожан ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится в среднем на 1 рубль с квадратного метра. Рост платы граждан по всем коммунальным услугам, включая ТКО, составит менее 5%.

Глеб Никитин подчеркнул, что необходимо предусмотреть компенсации по оплате новой коммунальной услуги для социально-незащищенных категорий граждан. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что в бюджете предусмотрены средства для социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для всех 18 льготных категорий граждан. Эти льготы будут получать более 744 тысяч жителей Нижегородской области.

"Я считаю, что этого недостаточно, и меры поддержки должны распространяться не только на льготников, но и на тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений", - отметил Глеб Никитин и поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву подготовить предложения по введению таких дополнительных компенсаций.

Кроме того, региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Госжилинспекцией предстоит проанализировать платежки, которые жители получат в конце января: домоуправляющие компании обязаны уменьшить в них строку "содержание жилого помещения", вычтя из этой суммы свои затраты на вывоз мусора. Глеб Никитин поручил направлять в правоохранительные органы сведения о домоуправляющих компаниях, которые необоснованно занизят свои сегодняшние расходы на вывоз мусора.

Напомним, что с 1 января 2019 года в области начинают работать региональные операторы, которые будут отвечать за своевременную очистку контейнеров и доставку мусора до полигона, а также контролировать, чтобы не появлялись новые несанкционированные свалки.