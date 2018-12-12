Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря Бизнес

Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря. Об этом стало известно на круглом столе, где администрация и регоператоры договорились о тестировании новых маршрутов вывоза мусора.

"Региональные операторы готовы выйти на маршруты вывоза ТКО в тестовом режиме для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков", - пояснил советник главы города по экологии Алексей Краснов.

Для оперативного реагирования в случае несвоевременного вывоза ТКО у региональных операторов по обращению с ТКО уже в декабре начнут работать "горячие линии":

- Сормовский район: 288-80-88

- остальные районы Нижнего Новгорода: 265-30-00

Руководитель союза "Единство ТСН и ЖСК" Михаил Швыганов сообщил, что его и многих собственников беспокоят вопросы, связанные с формированием тарифа на вывоз ТКО, изменением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, закупкой контейнеров.

"Предлагается закупать евроконтейнеры для ТКО собственникам многоквартирных домов, сейчас евроконтейнеры предоставляет перевозчик ТКО. стоимость одного евроконтейнера – 22 тыс рублей, плюс нужно будет потратиться на их доставку. Каждому МКД нужно 4-6 евроконтейнеров. ТСЖ живет по смете доходов и расходов, и, как правило, лишних денег нет", - пояснил он.

Ранее был проведен конкурсный отбор, по итогам которого Нижний Новгород разделен на две зоны деятельности. ЗАО "Управление отходами-НН" будет вывозить мусор из Сормовского района (с мусороперегрузочной станции на ул. Левинка) для последующей транспортировки мусора на Балахнинский полигон. ООО "Нижэкология-НН" будет обслуживать все семь районов, кроме Сормовского, с транспортировкой отходов на полигон "МАГ Груп" "МАГ-1" около Дзержинска.

Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердит тариф по вывозу ТБО в Нижегородской области до 20 декабря.