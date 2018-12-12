Последние новости рубрики Бизнес
13 декабря 2018 16:21  [140] Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря
13 декабря 2018 15:17  [93] Более 60 криминальных врезок выявлено на магистральных трубопроводах АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году
13 декабря 2018 15:15  [144] "Конкурентность в обороте коммунальных отходов в Нижегородской области означает снижение цены в этой сфере", - Михаил Теодорович
13 декабря 2018 14:35  [91] "Необходимо решить ряд вопросов для оптимизации работы предприятий при выполнении обязательств по гособоронзаказу", - Евгений Лебедев
13 декабря 2018 13:46  [83] Число точек доступа в сети Wi-Fi "Ростелекома" для бизнеса достигло 26 тысяч за два года
13 декабря 2018 10:03  [434] Теплоэнерго намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в 2019 году
12 декабря 2018 16:32  [652] НБД-Банк активно развивает направление расчетных операций в юанях
12 декабря 2018 12:51  [829] "Ростелеком" запустил онлайн-игру "Новогодний шар удачи" для участников программы "Бонус"
12 декабря 2018 11:22  [468] Почта Банк помогает людям исполнить разные, иногда даже "экзотические" желания
11 декабря 2018 18:42  [1032] Около 20 нижегородских промпредприятий нашли торговых представителей из других регионов в ходе выставки 10 декабря
Бизнес

Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря

13 декабря 2018 16:21  [140] Бизнес

Нижегородские регоператоры по обращению с ТКО протестируют работу новой системы с 25 декабря. Об этом стало известно на круглом столе, где администрация и регоператоры договорились о тестировании новых маршрутов вывоза мусора.

"Региональные операторы готовы выйти на маршруты вывоза ТКО в тестовом режиме для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков", - пояснил советник главы города по экологии Алексей Краснов.

Для оперативного реагирования в случае несвоевременного вывоза ТКО у региональных операторов по обращению с ТКО уже в декабре начнут работать "горячие линии":
- Сормовский район: 288-80-88
- остальные районы Нижнего Новгорода: 265-30-00

Руководитель союза "Единство ТСН и ЖСК" Михаил Швыганов сообщил, что его и многих собственников беспокоят вопросы, связанные с формированием тарифа на вывоз ТКО, изменением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, закупкой контейнеров.

"Предлагается закупать евроконтейнеры для ТКО собственникам многоквартирных домов, сейчас евроконтейнеры предоставляет перевозчик ТКО. стоимость одного евроконтейнера – 22 тыс рублей, плюс нужно будет потратиться на их доставку. Каждому МКД нужно 4-6 евроконтейнеров. ТСЖ живет по смете доходов и расходов, и, как правило, лишних денег нет", - пояснил он.

Ранее был проведен конкурсный отбор, по итогам которого Нижний Новгород разделен на две зоны деятельности. ЗАО "Управление отходами-НН" будет вывозить мусор из Сормовского района (с мусороперегрузочной станции на ул. Левинка) для последующей транспортировки мусора на Балахнинский полигон. ООО "Нижэкология-НН" будет обслуживать все семь районов, кроме Сормовского, с транспортировкой отходов на полигон "МАГ Груп" "МАГ-1" около Дзержинска.

Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердит тариф по вывозу ТБО в Нижегородской области до 20 декабря.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph