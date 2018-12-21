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Общество

Проект благоустройства Центрального городского парка в Дзержинске нижегородской области выставят на Всероссийский конкурс

21 декабря 2018 18:18  [57] Общество

Проект благоустройства Центрального городского парка в Дзержинске нижегородской области будет подготовлен для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 21 декабря 2018 года.

На заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды участники выбрали территорию, для которой будет разработан эскизный проект благоустройства. Отмечается, что затем этот проект будет направлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "исторические поселения".

Согласно информации, всего в период с 1 ноября по 1 декабря поступило 23 предложения, из них 22 - о включении в конкурс территории центрального городского парка и одно предложение - о включении в конкурс территории у ДКХ (сквер позади здания). Также поступило обращение с предложением разработать проекты для территорий около бывшего кинотеатра "Родина", около Дзержинского химического техникума им. Красной Армии и около Дзержинского технического колледжа.

Первый заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Петр Лунин отметил, что последние три территории не могут быть заявлены на конкурс, так как одно из главных требований, чтобы объекты на этих территориях находились в муниципальной собственности.

Исходя из этих факторов, члены комиссии приняли решение на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды готовить эскизный проект благоустройства Центрального городского парка.

Следующий этап подготовки документов на конкурс - прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на выбранной территории. Петр Лунин пояснил, что все предложения будут обобщены и направлены разработчикам. Он также добавил, что реализация всего рабочего проекта скорее всего будет стоить намного больше суммы гранта, поэтому в проекте планируется предусмотреть этапность. "На первом этапе мы точно планируем вложить средства в восстановление памятников Арки входа в парк и здания театра кукол и благоустройства территории возле этих объектов", - заявил он.

На всех этапах проработки документации к обсуждению будут привлекаться активные представители общественности города.

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