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Бизнес

Глеб Никитин призвал нижегородские предприятия максимально активно участвовать в реализации национальных проектов

21 декабря 2018 19:01  [57] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал региональные предприятия максимально активно участвовать в реализации национальных проектов. Об этом он сказал на итоговом заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Заседание прошло в Инженерном центре РЖД в Нижнем Новгороде. Перед началом мероприятия Глеб Никитин осмотрел выставку, посвящённую взаимодействию Горьковской железной дороги с предприятиями Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил важность влияния ОАО "РЖД" на развитие региональной экономики. "В 2016 году у нижегородских заводов компания закупила продукции на 4,9 млрд рублей, в 2017-м – на 10,5 млрд. По итогам 2018 года мы ожидаем закупок на сумму около 16 млрд рублей. Такая динамика, безусловно, впечатляет", - подчеркнул губернатор.

По его словам, такой объём закупок позволяет предприятиям уверенно развиваться.

Открывая итоговое заседание, Глеб Никитин поздравил ОАО "РЖД" с юбилеем. "В этом году "РЖД" исполнилось 15 лет. И практически все эти годы компанию и правительство Нижегородской области связывают партнёрские отношения", - отметил Глеб Никитин.

Также в мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, начальник центра инновационного развития ОАО "РЖД" Александр Зажигалкин.

Напомним, Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2019 – 2024 годах в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах. "Наша региональная программа принята, под нижегородские проекты будет выделено федеральное финансирование, - заявил Глеб Никитин. - В результате Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году".

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