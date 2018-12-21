Заключить брак в 2019 году хотят 850 пар нижегородцев Общество

Заключить брак в 2019 году хотят 850 пар нижегородцев

Свыше 800 заявлений на регистрацию брака в 2019 году подано в столице Приволжья по состоянию на конец декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на Главное управление ЗАГС региона.

Согласно предоставленной информации, заявление на заключение брака можно подать не только лично, но и через портал Госуслуг. Важно, что уже с 1 октября пары могут подавать заявления в ЗАГС за год до самого торжества.

Как пояснили в ЗАГСе, популярные дни для регистрации у влюбленных — это период после Пасхи - Красная горка, День святого Валентина, День семьи, любви и верности. В это время для женихов и невест откроют свои двери "Нижегородский Дом бракосочетания" и "Заречный Дом бракосочетания".

Ранее сообщалось о том, что архивный фонд нижегородского ЗАГСа входит в десятку крупнейших в России.