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Общество

Лейтенант внутренней службы Виктория Трещева стала обладательницей титула "Мисс Нижегородская полиция – 2018"

22 декабря 2018 12:44  [121] Общество
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области

Победительницей конкурса "Мисс Нижегородская полиция – 2018" стала лейтенант внутренней службы Виктория Трещева. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Финал состязания, в котором приняли участие девять финалисток, показавших наилучшие результаты в тестировании по правовой, профессиональной, физической и боевой подготовке, а также в сдаче нормативов по плаванию и стрельбе, состоялся 21 декабря.

Согласно информации, по итогам множества испытаний члены жюри практически единогласно отдали предпочтение и первое место Виктории Трещевой - специалисту отделения кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижнему Новгороду. Любопытно, что, помимо титула, девушка стала обладательницей приза зрительских симпатий и специальных призов от трех членов жюри.

Звание первой вице-мисс досталось лейтенанту полиции, оперуполномоченной отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду Валерии Кардаш. Второй вице-мисс стала следователь МО МВД России "Павловский" Анна Чижова.


Ранее сообщалось о том, что нижегородка Дарья Картышова представляет Россию на конкурсе Miss Earth.

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