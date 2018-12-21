Лейтенант внутренней службы Виктория Трещева стала обладательницей титула "Мисс Нижегородская полиция – 2018" Общество

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области

Победительницей конкурса "Мисс Нижегородская полиция – 2018" стала лейтенант внутренней службы Виктория Трещева. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Финал состязания, в котором приняли участие девять финалисток, показавших наилучшие результаты в тестировании по правовой, профессиональной, физической и боевой подготовке, а также в сдаче нормативов по плаванию и стрельбе, состоялся 21 декабря.

Согласно информации, по итогам множества испытаний члены жюри практически единогласно отдали предпочтение и первое место Виктории Трещевой - специалисту отделения кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижнему Новгороду. Любопытно, что, помимо титула, девушка стала обладательницей приза зрительских симпатий и специальных призов от трех членов жюри.

Звание первой вице-мисс досталось лейтенанту полиции, оперуполномоченной отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду Валерии Кардаш. Второй вице-мисс стала следователь МО МВД России "Павловский" Анна Чижова.



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