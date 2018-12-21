Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2018 12:44  [195] Лейтенант внутренней службы Виктория Трещева стала обладательницей титула "Мисс Нижегородская полиция – 2018"
22 декабря 2018 11:44  [370] Заключить брак в 2019 году хотят 850 пар нижегородцев
22 декабря 2018 09:29  [220] "Каждодневный труд работников энергетической отрасли создает фундамент для динамичного развития региона", - Сергей Зуденков
22 декабря 2018 08:47  [109] "Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики", - Евгений Лебедев
22 декабря 2018 08:35  [71] "Благополучие жителей региона и стабильное развитие экономики зависит от качественного энергоснабжения", - Глеб Никитин
21 декабря 2018 20:25  [335] Пять концептуально новых электричек начнут курсировать в Нижегородской области с 2019 года
21 декабря 2018 19:35  [423] "ЕЦМЗ закупает продукты без конкурса для недопущения срыва питания в школах", - Владимир Жмакин
21 декабря 2018 18:28  [279] "Повышение качества транспортного обслуживания – одна из важнейших задач железнодорожной отрасли", - Евгений Лебедев
21 декабря 2018 18:18  [218] Проект благоустройства Центрального городского парка в Дзержинске нижегородской области выставят на Всероссийский конкурс
21 декабря 2018 17:52  [340] Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в связи с праздничными мероприятиями
Общество

"Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики", - Евгений Лебедев

22 декабря 2018 08:47  [109] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил ветеранов и сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

"Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики. От ее успешной работы зависит бесперебойное функционирование предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальных хозяйств, транспорта, образовательных, культурных, медицинских, спортивных учреждений, а также социальное благополучие граждан", - сказал Евгений Лебедев.

"Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые задачи по освоению современных технологий, внедрению инновационных проектов. Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу позволит нижегородским энергетикам успешно их решить", - отметил глава нижегородского парламента.

"Особые слова благодарности ветеранам. Они сумели заложить надежную основу энергетического комплекса и сегодня продолжают делиться своим богатым опытом и глубокими знаниями с молодыми специалистами. Спасибо им за это!", - говорится в поздравлении.

"В этот праздничный день примите слова признательности за ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие региона и пожелания новых успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!" - подытожил Евгений Лебедев.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph