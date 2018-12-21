"Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики", - Евгений Лебедев

Евгений Лебедев
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил ветеранов и сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником.
"Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики. От ее успешной работы зависит бесперебойное функционирование предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальных хозяйств, транспорта, образовательных, культурных, медицинских, спортивных учреждений, а также социальное благополучие граждан", - сказал Евгений Лебедев.
"Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые задачи по освоению современных технологий, внедрению инновационных проектов. Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу позволит нижегородским энергетикам успешно их решить", - отметил глава нижегородского парламента.
"Особые слова благодарности ветеранам. Они сумели заложить надежную основу энергетического комплекса и сегодня продолжают делиться своим богатым опытом и глубокими знаниями с молодыми специалистами. Спасибо им за это!", - говорится в поздравлении.
"В этот праздничный день примите слова признательности за ваш труд, вклад в социально-экономическое развитие региона и пожелания новых успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!" - подытожил Евгений Лебедев.
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