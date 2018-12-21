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Общество

Конференция "Развитие въездного туризма в РФ" прошла на стадионе "Нижний Новгород" 21 декабря

22 декабря 2018 16:08  [57] Общество
Фото – Александр Воложанин, газета Нижегородские новости

Фото – Александр Воложанин, газета Нижегородские новости

Конференция "Развитие въездного туризма в РФ" с участием представителей туристской отрасли и туроператоров со всей страны состоялась 21 декабря на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, открыл мероприятие заместитель главы Нижегородской области Александр Югов, который вручил благодарственные письма оргкомитета за активное участие в организации и проведении ЧМ по футболу FIFA 2018 отельерам, принявшим основной поток гостей во время матчей.


"Нижегородская область очень гостеприимна. Это доказал чемпионат мира по футболу, который прошел этим летом. Но у нас проходит и масса других событий. Это, например, фестиваль электронной музыки Alfa future people. В этом году мы подписали соглашение с организаторами Горький fest. Фестиваль разрастается, и в его программу войдут не только кинопоказы, но также театральные и музыкальные мероприятия", - заявил Александр Югов.


Среди прочего в рамках конференции был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, соглашения о взаимодействии в сфере туризма были заключены с Ассоциацией внутреннего и въездного туризма, туроператором TUI, а также с Национальным маркетинговым центром по туризму.

"У Нижегородской области есть огромный потенциал с точки зрения развития туризма. Это отражено в Стратегии развития региона. Но нам нужно продвигать область за ее пределами. Одновременно с подписанием соглашения мы привезли в Нижегородскую область на несколько дней более ста ведущих туроператоров и турагентств РФ", - отметил присутствовавший на мероприятии директор департамента по развитию туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алёхин.

По его мнению, это некий практический шаг, с помощью которого можно рассказать о потенциале территории всем, кто находится за ее пределами.

Ранее сообщалось о том, что проект "Карта гостя" начал действовать в Нижнем Новгороде.

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