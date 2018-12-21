Поступления в бюджет Нижегородской области за пользование лесным фондом региона выросли почти на 50%

Поступления в бюджет Нижегородской области за пользование лесным фондом региона выросли почти на 50%

Свыше 380 млн. рублей в 2018 году перечислено в федеральный бюджет за пользование лесным фондом региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на департамент лесного хозяйства,

Названная сумма на 26% больше, чем в прошлом году. Кроме того, согласно информации, значительно увеличились и поступления в казну Нижегородской области, которые составили 406,14 млн. рублей, что на 47% больше, чем в 2017 году.

В общей сложности департаментом лесного хозяйства региона обеспечено пополнение бюджетной системы на 786,78 млн. рублей.

Как пояснили в пресс-службе, одним из главных направлений деятельности департамента лесного хозяйства является администрирование доходов за использование лесов. Для этого осуществляется ежедневный мониторинг соблюдения арендаторами сроков внесения платежей и систематически ведется претензионно-исковая работа, которая происходит в тесном взаимодействии со службой судебных приставов.

Ранее сообщалось о том, что патрулирование лесов Нижегородской области усилено в преддверии новогодних праздников.